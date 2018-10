Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Anna Raymann 16.10.2018 17:28

Wie Architekturzeichnungen das Leben der Menschen einer globalisierten Gesellschaft befragen, aber auch beurteilen können, macht der Workshop «Architectual Ethnography» zum Thema. In Fortsetzung an die Ausstellung von Momoyo Kaijima im japanischen Pavillon an der Architekturbiennale in Venedig diskutieren Gäste aus den Bereichen Geschichte, Archäologie und Design über das Potential dieses Werkzeuges. In der Werner Oechslin Bibliothek in Einsiedeln führen so am 3. November Momoyo Kaijima selbst, Laurent Stalder und viele weitere Speaker wie Illustrator Jan Rothuizen durch den Tag.