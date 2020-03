Urs Honegger 23.03.2020 10:03

Die Realität sieht oft anders aus. Wir sind in Uster aus der S-Bahn gestiegen, laufen der Winterthurerstrasse entlang und biegen rechts ins erste nicht komplett überbaute Areal ein. Eine windschiefe Scheune, alte Gerätschaften und Fahrzeuge erzählen von einer handwerklich-landwirtschaftlichen Vergangenheit. Auf der grossen Wiese steht etwas einsam ein gepflegtes, zweistöckiges Wohnhaus aus den 1950er-Jahren. Der Hund des Hauses empfängt uns schwanzwedelnd. Wir sind zu Besuch bei Matthias Bühlers Firma Vrbn (lies urban) Studios, einem Start-up, das sich auf die Produktion von dreidimensionalen urbanen Umgebungen spezialisiert hat. Wir hatten es eher im Technopark in Zürich West als in einem Wohnhaus in Uster erwartet. Städte schnell verändern Vrbn Studios entwirft virtuelle Architektur, die nie real werden will. Sie ist gedacht für Computerspiele, Augmented oder Virtual Reality und für Filme. Diese Architektur entsteht ganz anders als die zu bauende. Wir spielen ein Beispiel durch: Ein Kunde brauc...