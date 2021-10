Die 17. Architekturbiennale in Venedig geht Ende November zu Ende. Für unseren Redaktor war es die zehnte. Sein Blick zurück zeigt Tiefen und Höhen. Und den ewigen Streit zwischen Ästhetik und Ethik.

Axel Simon 15.10.2021 15:10

Venedig ist das Cannes der Architektur. Alle zwei Jahre geht es hier um Raumerlebnisse und Projektneuheiten. Vor allem aber geht es darum, endlich den weissen Anzug zu tragen oder das rückenlose Kleid. An den Eröffnungstagen ist man für drei Tage Teil einer Flut von Architektinnen und Journalisten, die zwischen Giardini und Arsenale hin und her springt. Ausstellung, Austausch, Apéro und am Abend Party. So war das vor Corona. Die Pandemie verschiebt die Eröffnung der Mostra internazionale di architettura di Venezia 2020 zuerst um drei Monate und dann doch um ein Jahr. Im Mai 2021 eröffnet man arg coronabeschränkt. Im September findet dann so etwas wie eine zweite Eröffnung statt. Nichts wie hin! Corderie dell'Arsenale, endlich! Ich betrete das 300 Meter lange Gebäude, Teil der 17. Architekturbiennale in Venedig. Meine zehnte! An zwei Dinge muss ich denken, als ich die Säle mit den Riesensäulen betrete: Erstens an die ‹Strada Novissima›, die Paolo Portoghesi an der ersten Architekturbiennale hie...