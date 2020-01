Axel Simon, Palle Petersen, Rahel Marti, Köbi Gantenbein 13.01.2020 11:01

Ab kommendem Herbst bietet die ETH Zürich einen Masterstudiengang in Landschaftsarchitektur an. In der November-Ausgabe von Hochparterre sprachen wir darüber mit den Professoren Christophe Girot und Günther Vogt. Die beiden skizzierten die Ausbildung, die die neue Professorin Teresa Galí-Izard leiten wird. Ein wahrer Tausendsassa soll daraus hervorgehen, ein Landschaftsarchitekt nämlich, der mit Entwurfskultur und mit naturwissenschaftlicher Expertise in grossmassstäblichen Projekten den Lead von Ingenieuren und Raumplanern übernehmen wird. Der Entwurf soll im Zentrum des neuen Masters stehen. Rundherum sind nicht Fächer aus dem Architekturdepartement geplant, sondern Feldarbeit und eine enge Kooperation mit anderen ETH-Wissenschaften wie Klimaforschung oder Botanik. Das Interview schlug Wellen. In den Landschaftsarchitekturbüros bot es ebenso Gesprächsstoff wie im Berufsverband BSLA und an der Hochschule Rapperswil (HSR), die den einzigen Bachelorstudiengang der Branche in der Deutschschweiz anbie...