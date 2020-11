Palle Petersen stellt die Nominierten vor.

Palle Petersen 13.11.2020 09:03

Sanierung und Neubau Schule Seedorf, Seedorf BE, Thomas De Geeter (Foto: Damian Poffet)

Umbau eines Maiensäss, Arolla VS, Deschenaux Fallonier (Foto: Joël Tettamanti)

Rund zwei Dutzend Projekte bewarben sich beim ‹Kaninchen› für ‹Die Besten 2020›. Der Senn-Förderpreis für junge Architektur zeichnet das architektonische Erstlingswerk des Jahres aus. Wer gewinnt, enthüllt die Preisverleihung am Dienstag, 1. Dezember 2020 , im Museum für Gestaltung . In der Bildergalerie zeigen wir schon einmal alle Projekte, die die Jury besucht hat.

Die Besten 2020

Bildergalerie: Nominiert in der Kategorie ‹Architektur›

Bildergalerie: Nominiert in der Kategorie ‹Design›

Bildergalerie: Nominiert in der Kategorie ‹Landschaft›

Preisverleihung: Dienstag, 1. Dezember 2020, Museum für Gestaltung.