Steinfels-Areal, 1996-2001, Architektur: Herczog Hubeli

Die Beachtung der Null-Phase Andreas Herczog (1947-2021) war ein profilierter Politiker – ebenso wie ein innovativer Architekt und Planer. Sein Büropartner Ernst Hubeli kannte seine Stärken genau. 08.11.2021 14:46

Bald nach dem Architekturstudium an der ETH gründeten wir in den frühen 1980er Jahren ein Büro, das sich von Beginn an diversifizierte. Architektur und Städtebau seien zu kompliziert für eine Wissenschaft – aber auch keine Unwissenschaft, sagte Andi. Umso mehr gelte es, möglichst viel Wissen zu koordinieren und anschliessend die unterschiedlichen Interessen und Meinungen abzuwägen. Es war Andi ein Anliegen, Planen und Bauen mit Forschen zu verbinden und umgekehrt Theorie und Praxis mit Entwerfen und Diskurs. Immer im Bewusstsein, dass kein Projekt polit-ökonomischen Kampfzonen entrinnen kann. Das wusste er als Gemeinderat der Stadt Zürich, als Zürcher Kantonsrat ebenso wie als Nationalrat. ###Media_2### Andi sprach gerne von der «0-Phase»: Bevor ein Projekt entstehe, lohne es sich, seine Rahmenbedingungen zu bedenken. Und diese, wenn möglich, auch zu lenken. So wollte er die Übermacht von bauwirtschaftlichem Kalkül, Behördenarchitektur und Geschmackspolizei einengen und den Spielraum für ...