Unverstellt und meistens mit einem Lachen schildert Katrin Bachmann, wann es schwierig wird für sie in der Männerdomäne.

Katrin Baumann ist 27 Jahre alt und Bauleiterin mit Leib und Seele. SRF porträtiert sie in der Serie Reporter und fragt, wie sie sich in der männlichen Domäne Baustelle behauptet.

Rahel Marti 17.03.2020 17:03

Schlicht «Die Bauleiterin» heisst der «Reporter»-Film von SRF. Insgeheim rechnet frau eine Bauleiterin natürlich vorschnell jener Abteilung des weiblichen Geschlechts zu, die dieses ganz sicher nie thematisieren will. Nach dem Motto: «Lasst mich damit bloss in Ruhe und einfach meinen Job machen!» Doch wer Katrin Bachmann im Film bei der Arbeit zusieht, merkt sofort: Da ist eine junge Frau, die ganz im Gegenteil keine Hemmungen hat, ihre Erlebnisse und Empfindungen zu schildern. Sie hat keine Angst vor Blösse, sie steht zu sich. Bachmann ist 27 Jahre alt und arbeitet nach einer Hochbauzeichnerinlehre als Bauleiterin. Baustellen kennt sie als Tochter eines Bauunternehmers von klein auf. Heute ist sie bei Ghisleni Partner angestellt und leitet Projekte auf dem Platz Zürich, im Film sieht man sie auf der Baustelle des Büroneubaus an der Clardienstrasse von Gigon Guyer Architekten und des Neubaus der Migros am Kreuzplatz von...