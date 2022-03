Wäre «Das Architekt» nicht passender gewesen, äzt Marcus Woeller in seinem Artikel auf Welt.de.

Roderick Hönig 28.02.2022 14:21

Die Architekt Die Verbandszeitschrift des Bunds Deutscher Architektinnen und Architekten BDA hat einen neuen Titel. Nach siebzig Jahren heisst das Magazin «Die Architekt». 28.02.2022 14:21

Die Verbandszeitschrift des Bunds Deutscher Architektinnen und Architekten BDA hat ein neues Erscheinungsbild und einen neuen Titel. Nach siebzig Jahren heisst das Magazin nicht mehr «Der Architekt», sondern «Die Architekt». Dem BDA gehe es bei einem Berufsstand, in dem seit vielen Jahren mehr als die Hälfte der Studierenden Frauen sind, nicht nur um Gender-Correctness, sondern darum, dass «auch jenseits von Fragen nach Geschlecht und Gender der neue Titel nun auch endlich eindeutig anzeigt, dass es sich nicht etwa um eine Person, sondern um Die (Zeitschrift) Architekt handelt.», schreiben Elina Potratz & Maximilian Liesner im Editorial. Wäre «Das Architekt» nicht passender gewesen, äzt Marcus Woeller in seinem Artikel auf Welt.de. Naheliegend für das Verbandsblatt wäre doch vielmehr der Name «Die Architektin» gewesen – ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen nach siebzig Jahren toxischer Dominanz. Mit der krummen rhetorischen Figur werde keine Geschlechtergerechtigkeit erreicht, so Woeller...