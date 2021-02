Werner Huber im Interview.

Jonathan Jäggi 17.02.2021 13:44

«We built a city», erklärte Architekt Riken Yamamoto an der Eröffnung der Grossüberbauung ‹The Circle› beim Flughafen Zürich. In der Januar/Februarausgabe 2021 von Hochparterre schaute Benedikt Loderer deshalb nach und wollte wissen, was hinter dieser Aussage steckt. Bei durchkämmen der neuen Räumlichkeiten in der Agglomeration von Zürich begegnete er jedoch keiner Stadt, sondern fand einen Palast vor. Werner Huber will es nun genau wissen und vergleicht im Interview den Fussabruck der Überbauung mit Städten und Palästen über den ganzen Globus verteilt.