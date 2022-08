Partizipation, Sharing, Re-Use: Prägten diese Ideen nicht schon einmal die Architekturdebatte? Eine kritische Spurensuche in den Niederlanden und der Schweiz.

Marcel Bächtiger 22.08.2022 08:08

Letzthin sass ich in der Bauakademie Amsterdam und hörte einen Vortrag von Herman Hertzberger. Das ist insofern bemerkenswert, als Herman Hertzberger mittlerweile 90 Jahre alt ist. Erstaunlicher aber als seine zweifellos erstaunliche Vitalität ist die Renaissance der Ideen, die er seit gut 60 Jahren vertritt. Den anwesenden Architekturstudierenden der Hochschule Luzern jedenfalls schien der freundliche Herr direkt aus der Seele zu sprechen. Es begann mit einer Fundamentalkritik an der Architektur mit grossem A («only for the rich, always looking for power»), am Architekten alter Schule («god-like») und an gängigen Prozessen im Planungs- und Bauwesen («a top-down-affair»), und es endete nach gut einer Stunde mit der ehrlichen Verwunderung darüber, dass die von ihm propagierten Alternativen aus den 1960er- und 70er-Jahren im aktuellen Architekturdiskurs plötzlich wieder relevant sind («the miracle that happens to me»). Dazwischen tauchten auf der Leinwand all die Bilder auf, die man irgendwann schon einmal gesehen hat, irgendwo in einem Architekturbuch oder einer Zeitschrift: die junge Familie, die den Arbeitsplatz im Büro für das gemeinsame Abendessen nutzt, die fläzenden Kinder, die eine breite Schultreppe als Treffpunkt und Spielplatz in Beschlag nehmen, die Studierenden, die einen Laubengang für ein Come-together mit Kaffee und Zigaretten nutzen, das junge Hippiepärchen, das mit Mörtel und Betonblöcken am eigenen Haus weiterwerkelt, schliesslich unzählige Sockel, Wandvorsprünge und Nischen, die die Bewohner oder Passanten so oder anders nutzen können, auf alle Fälle aber spontan. ###Media_8### ###Media_9### Renaissance des Laubengangs Die Schlüsselideen dazu lauten: Polyvalenz der Struktur, Möglichkeit der Interpretation und Appropriation, Kultivierung des Schwellenraums zwischen innen und aussen, zwischen öffentlich und privat. Die Absicht dahinter: Ver...