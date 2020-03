Roderick Hönig 30.03.2020 12:03

Seit 2011 tüfteln Laurent de Wurstemberger und Rodrigo Fernandez an Erdziegeln. Die unterschiedlichen Wissens- und Ausbildungsrucksäcke der beiden Romands ergänzen sich ideal: Der industrieerprobte Fernandez entwickelt die richtige Mischung und Körnung von Stein, Kies, Lehm, Sand und Silt, gleichzeitig optimiert der Materialingenieur den Produktionsprozess und kümmert sich um die Anforderungen einer Markteinführung. Der Architekt de Wurstemberger befasst sich mit dem Modul beziehungsweise der Modularität des Ziegels, entwickelt Anwendungsmöglichkeiten und akquiriert Projekte. Ihre Argumente für Ihren Erdziegel sind kurze Wege und geschlossene Materialkreisläufe. Gibt es überhaupt genug verwertbaren Aushub für Ihr Unternehmen? Laurent de Wurstemberger: In der Schweiz und in anderen Industrieländern steht mehr als genug brauchbarer Aushub zur Verfügung. Nur schon in Genf werden jährlich drei Millionen Kubikmeter entsorgt. Dieser Aushub wird oft weite Strecken gefahren, um irgendwo möglichst bi...