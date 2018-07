Alterswilde

Text: Axel Simon / 2.07.2018 15:06



Rundbogen, Gurtprofil, Dachgesims – ein ‹Kollhoff›, wie er im Buche steht. Doch was ist das? Ein guter Teil der beiden unteren Geschosse fehlt. Das Hotel in den oberen beiden Geschossen kragt zu mehr als einem Drittel der Gebäudelänge aus, 16 Meter weit. Luft statt Backstein! Wagt Hans Kollhoff mit seinem Niederländischen Büro Kollhoff & Pols Architecten in Amsterdam Sachen, die er sich in Berlin nie trauen würde? Wird er gar im Herbst seiner Architektenkarriere wieder so wild wie einst im Frühling?



Nicht ganz freiwillig. Denn die Form des Gebäudes geht auf eine bindende, städtebauliche Planung von OMA zurück, dem Büro von Rem Koolhaas in Rotterdam. Sie nimmt räumlich Rücksicht auf das Ensemble der Amsterdamer Schule, gleich beim Olympiastadion, 1928 von Jan Wils gebaut. Die beiden Parkplatzhäuschen des Stadions baute Kollhoff & Pols um in ein Kaffee und eine Eisdiele.