Ralph Feiner, Architekturfotograf aus Malans erhält einen Anerkennungspreis der Bündner Regierung. Fotos: Ralph Feiner

In Sumvitg in der Surselva ist der Bündner Kulturpreis gefeiert worden. Der Architekturfotograf Ralph Feiner aus Malans erhielt einen Anerkennungspreis. Die Laudatio.

Köbi Gantenbein 18.11.2021 15:35

«Ich verneige mich vor Ralph Feiner. Die Regierung verleiht Dir einen Anerkennungspreis als Chronist der zeitgenössischen Architektur Graubündens. Dein künstlerischer Verstand, Dein Wissen um Menschen, Häuser und Landschaften werden zu berührenden und gut informierten Bildern über die Schönheit und Eigenart der Baukultur des Kantons.» So hat Köbi Gantenbein, der Präsident der Kulturkommission Graubündens, die Lobreden beendet, die er am Freitagabend anlässlich der Feier des Bündner Kulturpreises in Sumvitg an den Fotografen aus Malans gerichtet hat. Auf Antrag der Kommission hat die Regierung nebst Feiner vier weitere Anerkennungen, fünf Förderpreise und den Kulturpreis verliehen; dieses Jahr dem Schriftsteller, Essayisten und Jäger Leo Tuor für sein Lebenswerk. Ralph Feiner sagt über seine Arbeit: «Ich liebe es, als Architekturfotograf unterwegs zu sein. Manches hat nicht direkt mit dem Bild zu tun: Allein ein Gebäude zu erkunden. Lichtstimmungen und die Atmosphäre aufzunehmen. W...