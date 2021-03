Das Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg erhielt den Prix Lignum 2018 in Gold. (Foto: Katalin Deér)

Andres Herzog 07.03.2021 13:45

Der Prix Lignum würdigt innovatives und zukunftsfähiges Holzbauschaffen in der Schweiz und trägt es hinaus in die Welt. Zum fünften Mal seit 2009 zeichnet der Preis dieses Jahr wieder die besten Bauwerke, Innenausbauten, Möbel und künstlerischen Arbeiten aus. Mit einem Sonderpreis würdigt die Jury 2021 zudem herausragende Schreinerarbeiten. Die Bedeutung von Holz und vom Preis unterstreicht die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die das Patronat für den Prix Lignum 2021 übernimmt. Bis am 31. März können Architektinnen, Bauherren, Designerinnen oder Holzbauer ihre Arbeiten online einreichen. Die Jurierung findet im Mai und Juni statt. Am 30. September werden die drei Hauptpreise in Bern verliehen. Hochparterre publiziert zum Prix Lignum 2021 ein Themenheft, das alle prämierten Arbeiten vorstellt.