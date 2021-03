Wo die Kühe wohnten, ist nun eine Arbeits- & Produktionsort. Georg Bechter baute den nicht mehr gebrauchten Stall seines Vaters in Hittisau im Bregenzerwald für sein Architekurbüro und seine Leuchtenfirma um.

Mirjam Hagspiel 25.03.2021 15:03

Ställe und Scheunen prägen die Landschaft des Bregenzerwaldes. So auch der einst grösste Stall von Hittisau. Georg Bechter, aufgewachsen auf dem Hof, ist heute Architekt und Designer. Als sein Vater starb und somit die Nutzung des grossen Hofes ungewiss war, sah er das als Chance, sein Architektur- und Designbüro und seine Leuchtenfirma mit insgesamt 15 Mitarbeitern unter einem Dach zu vereinen. Lichte Räume Wo noch vor drei Jahren die Kühe im Stall standen, werden heute in der Gipsmanufaktur Leuchten in Form gegossen. In der grosszügigen Scheune ist die Bürofläche auf zwei Etagen versorgt und lässt noch immer die Offenheit des ehemaligen Raumes spüren. Dort wo früher die Maschinen unter einem großen Vordach gelagert wurden, ist heute ein Wintergarten mit Küche und Erschliessungsbereich. Dreimal in der Woche wird hier gekocht von der guten Fee, welche im Wintergarten neben Feigen, Indubanane und sonstigen Südfrüchten auch das im Bregenzerwald übliche Gemüse zieht. Und wo bisher die Ja...