Eine der Baustellen von Neff Neumann, die noch laufen, ist jene für die Dreifachturnhalle in Davos (1. Preis im offenen Projektwettbewerbs 2018). Fotos: Visualisierung: Nightnurse

Rahel Marti 19.03.2020 10:10

Ja – die Home Offices für unsere rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind installiert. Sie haben die Büro-Computer nach Hause genommen, teils sogar die Bürostühle. Sie können auf die Server zugreifen, die Übertragung funktioniert. Alle sind motiviert und helfen, aus der Situation das Beste zu machen. Das ist schön. Aber diese ganzen technischen Fragen sind nur ein Teil dessen, was uns beschäftigt. Denn besonders die wirtschaftlichen Fragen sind drängend. Meine Büropartnerin und ich besprechen, ob wir Kurzarbeit einführen müssen, ob die Mitarbeitenden unbezahlten Urlaub nehmen müssen – jene, die das können – oder ob es noch andere Massnahmen braucht. Wir arbeiten an einigen grösseren Projekten. Drei Baustellen laufen und eine vierte wäre in Kürze gestartet, jetzt im Frühling. Aber gestern Mittag hat eine grosse Bauunternehmung in der Westschweiz ihre Baustellen geschlossen und die Kantone Waadt und Genf ebenfalls. Wahrscheinlich komm...