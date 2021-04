Zement hat ein CO2-Problem. Die Branche tüftelt an Wegen, die Emissionen zu senken oder CO2 im Beton zu speichern. Ein Bericht von der wichtigsten Klimafront im Bauen.

Andres Herzog 06.04.2021 07:04

Wer Beton verteufelt, schickt unsere Zivilisation zurück in die Vergangenheit. Wer den Klimamakel von Beton nicht angeht, glaubt nicht an deren Zukunft. Kies, Wasser und ein bisschen Zement, ewig verbunden dank einem flüchtigen Abfallprodukt: CO2, Kohlenstoffdioxid. Valentin Gutknecht hält einen Schlauch in der Hand, aus dem ein starker Wind bläst. Was sich harmlos wie Luft anfühlt, ist tatsächlich das Treibhausgas CO2. Gutknecht ist Mitgründer und Geschäftsleiter des Berner Start-ups Neustark, das Beton klimaverträglicher machen will. Der Betriebsökonom schliesst den Schlauch an einen knallorangen Container an, in dem zerkleinerter Recyclingbeton lagert. Die Gesteinskörnung wird während ein bis zwei Stunden begast. Das CO2 reagiert mit den Zementresten im Beton und versteinert. So bleibt es gebunden, selbst wenn das Gebäude einmal abgerissen würde, das mit dem Granulat erstellt wird. Problem gelöst. Endgültig. «Vereinfacht gesagt kehren wir den Prozess des Zementwerks um», erklärt Monica...