Neubau des Claraturms in Basel, gleich bei der Messe © Architektur Basel Fotos: Architektur Basel

Axel Simon 02.02.2021 18:36

Der chinesische Turm von Basel Die Fassaden des Claraturms werden vorgefertigt und vollinstalliert aus China nach Kleinbasel transportiert. Architektur Basel fragt sich: Ginge das bitteschön nicht nachhaltiger? 02.02.2021 18:36

In Kleinbasel entsteht das Hochhaus Claraturm, entworfen von Morger Partner Architekten, entwickelt von Halter für die Eigentümerin Balimpra. Die dunklen Fassaden-Fenster-Elemente kommen vollinstalliert aus China, wie Lukas Gruntz hörte. Er fragte sich auf Architektur Basel: «Weshalb fiel die Wahl auf China als Herstellungsort der Fassade? Gab es in der Schweiz – oder in Europa – keinen geeigneten Anbieter? Wie können die weiten Transportwege ökologisch vertreten – oder zumindest kompensiert werden?» Statt Antworten kamen dürftige Statements, wie: «Das gesamte Gebäude ist Minergie-zertifiziert und entspricht neuesten ökologischen Anforderungen.» ###Media_2### Spätestens jetzt haben wir ein Déjà vu: Im Hochparterre vom April 2012 schrieb Andres Herzog einen längeren Beitrag über die Herkunft der Fassade zweier Hochhäuser von Daniele Marques und Iwan Bühler: «Die Glashülle der Bauten auf der Luzerner Allmend stammt aus China. Trotz Umweltsiegel zählte bei der Vergabe der Preis mehr...