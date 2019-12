Werner Blaser 2014 vor seinem Bücherregal. Foto: Urs Walder

Andres Herzog 10.12.2019 18:05

Der Architekturvermittler Am Wochenende starb der Architekt und Publizist Werner Blaser in seinem 96. Lebensjahr. Er hatte über hundert Bücher herausgegeben. Angefangen hatte alles mit einer Reise nach Japan. Ein Nachruf. 10.12.2019 18:05

Werner Blaser hat in 60 Jahren über hundert Bücher zur zeitgenössischen Architektur und historischen Bauten publiziert. Angefangen hatte es 1953 mit einer Reise nach Japan, wo Blaser die klassische Architektur des Zehnbuddhismus fotografierte und zeichnete. Daraus entstand das Buch «Tempel und Teehaus in Japan», das grosse Beachtung fand – auch bei Ludwig Mies van der Rohe, der gleich fünfzig Exemplare bestellte. Zusammen mit dem Meister gab Blaser 1965 die Monografie «Mies van der Rohe – Die Kunst der Struktur» heraus. Die beiden Publikationen öffneten ihm die Tür zur Welt der grossen Architekten. So entstanden Monographien mit Renzo Piano, Richard Meier oder Helmut Jahn. Werner Blaser war ein Selfmademan. Er hat niemanden gefragt, sondern einfach gemacht. Für einen Fotografen fehlte ihm oft das Geld, also fotografierte er selber. Der gelernte Möbelschreiner führte von 1957 bis 2006 sein eigenes Architekturbüro in Basel. Schon in jungen Jahren zog es ihn in die weite Welt, nach Skandinavie...