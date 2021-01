Max Bosshard und Aldo Rossi in den späten 1970er Jahren im Maggiatal.

Seit 2004 erscheint in der Zentralschweiz die kleine, feine Architekturzeitschrift «Karton». Nummer 50 blickt als Jubiläumsausgabe nach Mailand und erzählt von architektonischen Verstrickungen zur Region.

Rahel Marti 29.01.2021 15:45

In der Zentralschweiz gibt eine nimmermüde Gruppe eine kleine, feine Architekturzeitschrift heraus: Seit 2004 schreibt «Karton» dreimal jährlich über Fragen, Bauten, Vorhaben und Persönlichkeiten seiner Region mit einer Akribie und Zuneigung, wie es nur Lokaljournalismus vermag. Als Redaktionsleiter hält der Nidwaldner Denkmalpfleger Gerold Kunz die Fäden in der Hand und kann auf eine Handvoll feste Mitarbeitende zählen sowie auf die Redaktionskommission aus Cla Büchi, Dieter Geissbühler und Peter Omachen, die mitdenken. Die Denkmalpflege hat mit Berichten über örtliche Bautypen einen festen Platz, genauso wie die Hochschule Luzern Architektur mit ihren Berichten zu Aufgaben und Entwürfen des jeweiligen Semesters. In letzter Zeit widmete «Karton» der Architektur des Andermatter Tourismusresorts einen kritischen Schwerpunkt oder auch der Kunst im Raum Luzern. Für die neuste 50. Ausgabe und somit zum Jubiläum reiste eine Delegation nach Mailand. Sie stöberte nach Wechselwirkungen zwischen d...