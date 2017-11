Den Nutzungszyklus von Immobilien verbessern

Text: Urs Honegger / 9.11.2017 12:10

Am 29. November 2017 organisiert das Institut für Gebäudetechnik und Energie zusammen mit dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug der Hochschule Luzern eine Konferenz über Optimierungsstrategien im Nutzungszyklus von Immobilien. «Zukünftig erfolgen Renditesteigerungen in hohem Masse durch ein effektives Management des Nutzungszyklus einer Immobilie. Hierbei müssen Investitionsschwerpunkte während des ganzen Lebenszykluses gezielt aufeinander abgestimmt und geplant werden», schreiben die Veranstalter in der Einladung. Im Rahmen der Konferenz werden die Ergebnisse des aktuellen Projektes «SaNuInvest - Sanierungsstrategien unter Berücksichtigung des Nutzungszyklus aus Sicht institutioneller Investoren» vorgestellt, von renommierten Referierenden diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet.