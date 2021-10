Im Reaktor in der Mitte wird der harte Zementstein aus der feinen Fraktion von Betonabbruch herausgelöst.

Bei Jura Cement in Wildegg testen Neustark und die ETH ein Verfahren, um CO2 direkt im Zementwerk in Betonabbruch zu binden. Die Branche verspricht sich viel davon, doch noch sind einige Fragen offen.

Andres Herzog 26.10.2021 16:15

Der Kampf gegen den Klimawandel braucht Geduld. Doch manchmal geht es überraschend schnell. Im Aprilheft berichtete Hochparterre über das Start-up Neustark, das in Granulat von Recyclingbeton CO2 speichert und die Klimabilanz von Beton verbessert. Im Oktober ist die Firma schon ein Kapitel weiter. Die beiden Gründer Valentin Gutknecht und Johannes Tiefenthaler beschäftigen mittlerweile sieben Personen. Bei der Baufirma Kästli bei Bern installieren sie derzeit die erste reguläre CO2-Speicheranlage, nachdem dort eine mobile Testanlage in Betrieb war. Und bei Jura Cement in Wildegg steht seit diesem Monat bereits die nächste Pilotanlage, die Neustark zusammen mit der ETH Zürich betreibt. Und diese geht einen entscheidenden Schritt weiter. Im Unterschied zur ersten Version setzt Neustark auf ein sogenanntes Nassverfahren. In einem Reaktor trennt ein Lösungsmittel den harten Zementstein aus der feinen Fraktion von Betonabbruch heraus. Der gelöste Zement wird anschliessend mit CO2 begast, das ein Schlauc...