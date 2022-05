Der Innenhof der Kingston Universität in London von Grafton Architects dient auch als lichtdurchfluteter Aufführungsort.

Roderick Hönig 17.05.2022 09:40

Yvonne Farrell und Shelley McNamara von Grafton Architects haben den Daylight Award 2022 für ihre Architektur und Anna Wirz-Justice für ihre Forschung bekommen. Grafton Architects nutzen das natürliche Licht, um Räume mit unterschiedlicher Bedeutung, funktionalem Zweck und Erlebnisatmosphäre zu differenzieren und zu artikulieren, so die Pressemeldung. Ihre Fähigkeit, das Tageslicht sowohl vertikal als auch horizontal in die oft dicken und geschichteten Gebäudekörper zu lenken, sei bemerkenswert, so die Jury . Das natürliche Licht in den Projekten von Grafton Architects wirke entspannt, grosszügig und ruhig. Die Baslerin Anna Wirz-Justice wird für ihre bahnbrechende Forschungen ausgezeichnet, wie der zirkadiane Rhythmus und der Schlaf des Menschen durch Licht reguliert werden. «Der Daylight Award für Tageslichtforschung ist eine grosse Überraschung und eine grosse Ehre, für die ich sehr dankbar bin, denn er wirft ein Schlaglicht auf unser Gebiet der Chronobiologie und das wachsende Wissen, wie wichtig Tageslicht für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Ich hatte das Glück, in einer aussergewöhnlichen Ära zu leben und zu arbeiten, in der die Wissenschaft der biologischen Rhythmen erwachsen wurde», sagte Anna Wirz-Justice anlässlich der Verleihung des Preises. Bei ihrer Arbeit in einer psychiatrischen Klinik erkannte Anna die Zusammenhänge zwischen abnormaler Lichtexposition, Störungen des zirkadianen Rhythmus und den Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, so die Pressemeldung. Ihre Arbeit ermöglichte es, die wissenschaftliche als auch die therapeutische Anwendung von Licht als Mittel zur Behandlung verschiedener psychischer Erkrankungen zu etablieren.

Grafton Architects

Grafton Architects wurde 1978 von Yvonne Farrell und Shelley McNamara in Dublin gegründet. Sie sind Gastprofessoren an der EPFL Lausanne, leiten den Kenzo Tange Lehrstuhl an der GSD Harvard sowie den Louis Kahn Lehrstuhl in Yale sind derzeit sie Professoren an der Accademia di Architettura in Mendrisio, Schweiz. Im Jahr 2020 haben Yvonne Farrell und Shelley McNamara Pritzker-Preis bekommen.

Anna Wirz-Justice

Anna Wirz-Justice ist emeritierte Professorin für Psychiatrische Neurobiologie an der Universität Basel und ehemalige Leiterin des Zentrums für Chronobiologie an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel.