Vallila Library in Helsinki, 1979-84; Juha Leiviskä (Preisträger Daylight Award 2020 for Architecture). Fotos: Arno de la Chapelle

Roderick Hönig 12.08.2021 17:40

Der Daylight Award würdigt und fördert den Fokus auf Tageslicht in Forschung und Architektur zugunsten der menschlichen Gesundheit, des Wohlbefindens und der Umwelt. Die Auszeichnung legt besonderen Wert auf die Wechselbeziehungen zwischen Theorie und Praxis. Alle zwei Jahre wird ein Preis in den Kategorien Forschung und Architektur vergeben. Die Preise sind personalisiert und mit jeweils 100.000 € dotiert. Der Architekturpreis «The Daylight Award for Architecture» wird an Architekten oder andere Fachleute verliehen, deren Projekte und Arbeiten eine einzigartige Nutzung von Tageslicht zeigen – und große Hingabe in Bezug auf dieses Thema. Besonderes Augenmerk wird auf Arbeiten gelegt, die die Gesamtqualität des menschlichen Lebens, den Wert für die Gesellschaft und die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen.

Nominierungen bis 30. September 2021 schicken an: nomination@thedaylightaward.com