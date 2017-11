«Das Trauerspiel einer grössenwahnsinnigen Disziplin»

Text: Urs Honegger / 23.11.2017 14:21

Marcel Bächtigers kritischer Essay «Ein Gefühl namens Retrophilie» hat einige Kommentare ausgelöst. «Treffsicher», «relevant», «mutig» und «aufrüttelnd» finden unsere Leserinnen und Leser Bächtigers Analyse. Raphael berichtet vom vagen Unbehagen, das ihn beim Betrachten vieler Studentenarbeiten und Wettbewerbsbeiträge der letzten Jahre «besonders in und um Zürich» beschleicht. Noch härter geht Harley Quinn mit der Architektur ins Gericht: Das Rückzugsgefecht ins eigene Archiv zeige «das Trauerspiel einer einst grössenwahnsinnigen Disziplin, die sich nun im Selbstbezug und dadurch an Bedeutung verliert.» Falls Sie es nicht schon getan haben, empfehlen wir: Lesen Sie «Ein Gefühl namens Retrophilie» in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Hochparterre oder online auf Hochparterre.ch.