Projekt: Marine Cobo Molina, Warteraum und Laden in der alten Heubühne

Das Stallwunder Das Zweitwohnungsgesetz macht den leeren Stall begehrt. Doch statt ihn mit Ferienwohnungen abzufüllen, kann er auch Einheimischen nützen, wie Entwürfe von ETH-Studierenden zeigen.

Dutzende Ställe stehen in den Dörfern des Lugnez leer. Sie werden nicht mehr gebraucht, weil die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe sinkt und die verbleibenden in grösseren, neuen Ställen wirtschaften siehe Hochparterre 10 / 17. Doch das Zweitwohnungsgesetz macht den nutzlosen Stall zum begehrten Gut siehe ‹Das Gesetz›, Seite 44. Ist er für das Ortsbild prägend und darum unter Schutz gestellt, darf er mit Ferienwohnungen ausgebaut werden, auch wenn eine Gemeinde schon zwanzig Prozent oder mehr davon aufweist. So verschwinden keine Wiesen mehr unter Ferienblöcken. Der Stall steht schon da, mitten im schönen Dorfbild, und zu haben ist er auch. Dem Bauern ist er lästig, abbrechen kostet, stehen lassen kostet, denn man muss ständig das Dach flicken. Also Win-win? Bauern, Immobilienhändler, Architektinnen, Bauunternehmer – alle haben am Zweitwohnungsbau verdient und wollen, dass es weitergeht. «Ställe umbauen!», rufen sie. «Wir können nicht in Schönheit untergehen!» Es gäbe im Lugnez auch ...