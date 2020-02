Am 23. Mai 2020 eröffnet die Architekturbiennale in Venedig ihre Tore. (Bild: Giulio Squillacciotti, La Biennale di Venezia)

Andres Herzog 28.02.2020 18:02

Diese Woche präsentierte Chef-Kurator Hashim Sarkis sein Programm für die Architekturbiennale 2020 in Venedig. Die Besucher können sich auf etwas gefasst machen, so viel ist jetzt schon klar. Unter dem Motto «How will we live together?» zündet der libanesische Architekt mit Büros in Boston und Beirut ein kuratorisches Feuerwerk, das die Grenzen der Architektur an allen Ecken und Enden sprengt. Das «together» bezieht Sarkis vom Individuum bis zur Weltgemeinschaft, die nötig ist, um die aktuellen politischen, ökonomischen und ökologischen Krisen zu bewältigen. Die eingeladenen Architektinnen rief der Kurator deshalb explizit dazu auf, über ihre Disziplin hinaus mit Künstlerinnen, Handwerkern, Politikerinnen, Journalisten, Sozialforscherinnen oder Bürgern zusammenzuspannen. Gleichzeitig will Sarkis die Kerngebiete der Architektur – das Material, den Raum, die Baukultur – nicht ausser Acht lassen. Das fragende Motto sei ebenso sozial und politisch wie räumlich zu verstehen, so der Kurator. Ma...