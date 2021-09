Das Kongresshaus und die Tonhalle in Zürich sind wieder in ihrer ursprünglichen Raumfolge erlebbar. Respekt vor dem Bestand und kluge Eingriffe führen die Architekturperle am See in die Zukunft.

Werner Huber 06.09.2021 11:09

Eine Stadt feiert. Nach vierjähriger Bauzeit nehmen die Zürcherinnen und Zürcher das Kongresshaus und die Tonhalle am See wieder in Besitz. Im Auftrag der Stadt und der Kongresshaus-Stiftung und in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege hat die Architektengemeinschaft Boesch Diener die Tonhalle von 1895 und das Kongresshaus von 1939 saniert, die Um- und Einbauten von 1985 entfernt und einen neuen Gartentrakt hinzugefügt. Die Qualitäten des Ensembles, das die Architekten Max Ernst Haefeli, Werner Max Moser und Rudolf Steiger im Hinblick auf die Landesausstellung von 1939 geschaffen hatten: Sie sind wieder erlebbar. ###Media_2### Das Ensemble am See ist eines der bedeutendsten Bauwerke seiner Zeit in der Schweiz. Dass es nun, nach 1939 und 1985, seine dritte festliche Einweihung erlebt, ist nicht selbstverständlich. 2008 hing sein Schicksal am seidenen Faden. Die Stadt wollte das Gebäude von Haefeli Moser Steiger durch ein grosses Kongresszentrum ersetzen und lediglich die Tonhalle erhal...