Das Puppenhaus ist ein Bühnenbild für das Drama der Genossenschafterinnen.

Köbi Gantenbein 29.01.2021 11:17

«Es ist eine Art Dorf. Mitten in der Stadt», sagt Sandra zu Beginn des vergnügten Abends «Bodentiefe Fester», den das Theater TD Berlin eingerichtet hat. Wir sitzen aber nicht im Plüschsessel, sondern vor dem Computer. Zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler führen in unterschiedlichen Rollen in gut einer Stunde den turbulenten, öden, nervenzehrenden und sinnstiftenden Alltag im Genossenschaftshaus auf – die Arbeit am selbstbestimmten Wohnen. Die vielen Zuschauerinnen, die solches Leben nur vom Hörensagen kennen, amüsieren sich köstlich über die chaotischen Haussitzungen, wo es darum geht, das Taschengeld aller Genossenschaftskinder zu vereinheitlichen oder der Klage zu folgen, dass die Salate immer zuerst aus der gemeinsamen Gemüsekiste verschwinden. Ich lebte mein bestes Wohnleben in Zürich für über 20 Jahre im einem solchen Chaos und folgte dem Geschichtenstrauss mit Nostalgie – denn, ja – es war «wie eine Art Dorf» und das passt zu mir. Und so ist der Reigen von der B...