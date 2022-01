Redaktorin Rahel Marti und Redaktor Axel Simon haben etwas über die brennende Gegenwart gelernt.

Rahel Marti/Axel Simon 17.01.2022 15:25

Das B-Wort Drei Tagungen rund um Baukultur: Die einen beschwören alte Visionen, die anderen betonen die gesellschaftlichen Dimensionen. Und der BSA regt den Diskurs an. 17.01.2022 15:25

Was ist Baukultur? Wenn das jemand wissen sollte, dann die Institution, die das Wort im Namen trägt: die Stiftung Baukultur Schweiz. Zu ihrer ersten Jahrestagung lädt sie im November 2021 in die Semper-Aula der ETH Zürich. Den Eröffnungsvortrag hält eine Eminenz der Stadtbaugeschichte, Vittorio Magnago Lampugnani, emeritierter ETH-Professor. Sein erster Satz: Was Baukultur sei, das wisse er nicht. Es folgt eine Lehrstunde mit Filippo Brunelleschi und Ildefons Cerdà, Talent und Geschmack. In behaglicher, leicht sentimentaler Stimmung hören wir Geschichten über geniale Männer und darüber, wie sie vor hundert, zweihundert, sechshundert Jahren unsere Lebenswelt nach ihrem Ideal formten. Baukultur? Das Wort gab es damals noch nicht. Es gab Stadt, Architektur, Baukunst. Wer zu der von Gottfried Semper gestalteten Auladecke blickt, sieht in den dazugehörigen bürgerlichen Wertehimmel. Katrin Gügler weiss, was Baukultur ist. Die Stadtbaumeisterin von Zürich steht nach der Pause am Pult. Baukultur betref...