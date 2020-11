Betonorgie in einem Entwicklungsgebiet an den Bahngleisen in Freiburg: Les Arsenaux. Fotos: Marco Bakker

Darf man das?

Das Gewerbe- und Wohnensemble Les Arsenaux in Fribourg von Bakker & Blanc ist eine Betonorgie. Rechtfertigt eine Lokalreferenz die Verwendung eines Baustoffs, der als Klimakiller diskutiert wird?

Dorothee Hahn 05.11.2020 14:00