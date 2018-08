In der Modelleisenbahn des Zürcher Architekten Axel Fickert ist nichts jünger als fünfzig Jahre.

Fotos: Axel Fickert

«Da steckt viel Psychologie drin»

Das Deutsche Architekturmuseum widmet sich einem Thema, das den Zürcher Architekten Axel Fickert seit Jahrzehnten als Hobby begleitet: Modelleisenbahnen. Ein Gespräch zwischen Fickert und dem Kurator.

Axel Simon 20.08.2018 17:08

Die Ausstellung ‹Märklin Moderne› zeigt, wie die moderne Architektur um 1960 Einzug in die Welt der Modelleisenbahn-Häuschen hält. Nach einem kurzen Mittagessen sollte der Kurator des Deutschen Architekturmuseums Oliver Elser mit Fickert in der Ausstellung für Hochparterre ein Gespräch führen. So lange konnten die beiden nicht warten, das Gespräch fand schon am Mittagstisch statt. Und zeigte, dass sich auf der Modellbauplatte Haltungen offenbaren – wie beim richtigen Bauen. Axel Fickert (66) Oliver Elser (46) Der Architekt führt zusammen mit Kaschka Knapkiewicz in Zürich das Architekturbüro Knapkiewicz & Fickert, das besonders für stimmungsvolle Wohnbauten bekannt ist. Sie erhielten unter anderem den Prix Meret Oppenheim und die Schelling-Medaille sowie dreimal einen Hasen bei Hochparterres ‹Die Besten›. Der Architekt und Theoretiker ist Kurator am Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main. Dort konzipierte er unter and...