Corona schafft Möbel zum Beispiel den CoronaCrisisKruk von Object Studio für den Amsterdamer Noorderpark. Fotos: Object Studio

Köbi Gantenbein 03.11.2020 11:29

Corona verändert die Grundrisse und schafft Möbel Dušanka Maličević von Wüest Partner spekuliert, wie Corona die fliessenden Grundrisse verändert und dafür Schleusen in die Wohnungen bringt und Möbel schafft. 03.11.2020 11:29

«In der Architektur werden sich «vermutlich dauerhaft gewisse Dinge ändern». Das spricht Wüest Partner. Bekannt für die virtuose Zukunftsschau in Zahlen, stellt Dušanka Maličević, Consultant bei Wüests, für einmal architektonische Spekulationen an, denn «die wenigsten Menschen wünschen sich, langfristig zu Hause auf kleinstem Raum zu leben und den öffentlichen Raum fast nicht mehr nutzen zu können.» Sie prophezeit eine Umkehr vom fliessenden Grundriss zu räumlich und akustisch trennbaren Flächen. Wohnungen würden wieder deutlicher in «halb-privat» und «privat» getrennt. «Im eigenen Zuhause werden als Übergang von draussen nach drinnen inzwischen eine Art Ganzkörper-Desinfektionsschleusen, wo man Kleidung und Schuhe und andere verunreinigte Gegenstände stehen lassen kann, gewünscht. In anderen Kulturen wie z.B. in Japan ist eine solche Übergangszone bereits lange Konzept.» Die ausführlichen Spekulationen können hier gelesen und betrachtet werden....