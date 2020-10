Die Jury von Constructive Alps tagte im imposanten Ballenlager der Hochschule Liechtenstein in Vaduz. Fotos: David Schweizer

Köbi Gantenbein 30.10.2020 15:10

Der Architekturpreis Constructive Alps zeichnet im zehnten Jahr klimavernünftige Neubauten und Sanierungen im Alpenraum zwischen Ljubljana und Nizza aus. Aus den 328 eingereichten Projekten werden drei Preisträger, sieben Anerkennungen und ein Publikumsfavorit auf den Schild gehoben. Corona bedrückt auch das Jubiläum von Constructive Alps. Den Jahrgang 2020 präsentiert die Jury darum nicht wie es Tradition ist onstage im Alpinen Museum in Bern, sondern am 6.November um 18.30 Uhr online. Wer zuschauen möchte, ist hier dabei. Das fröhliche Beisammensein der Geehrten von den slowenischen bis in die französischen Alpen wird nachgeholt: Am 9./10. Juni 2021 in St.Gallen anlässlich eines Treffens der Alpenkonvention oder an der Vernissage der Ausstellung «Bauen für das Klima» im Alpinen Museum Bern, die eröffnet werden wird, wenn Corona es zulassen wird.