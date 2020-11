Barbara Keller in der hängenden, aber geschlossen Ausstellung «Bauen für das Klima»

Köbi Gantenbein 15.11.2020 13:00

Vor gut einer Woche hat «Constructive Alps» die Resultate seines fünften Wettbewerb vorgestellt: Neubauten und Sanierungen in den Alpen, gedacht und konstruiert für und nicht gegen das Klima. Mustergültig dafür sind 30 Häuser zwischen Ljubljana und Nizza, ausgezeichnet das Landwirtschaftliche Zentrum von Salez im St. Galler Rheintal, die Zimmerei Kaufmann in Reuthe in Vorarlberg und das Ortstockhaus im Glarnerland. Nebst dem Katalog von Hochparterre hat das Alpine Museum auch diesmal eine Ausstellung vorbereitet, die nach ihrer Zeit in Bern durch die Alpen tingeln wird. Da Corona die Museen im Kanton Bern geschlossen hat, muss die Vernissage bis nach Corona warten. Barbara Keller hat aber ein Video vorbereitet, mit dem sie durch die Ausstellung führt.