Jetzt erst recht: Das Buch «Klima bauen» versammelt rund 80 Tipps zur klimagerechten Architektur, Landschaft und Raumplanung.

Andres Herzog 13.06.2021 16:40

CO2-Gesetz: Drei Lehren aus der Niederlage Der 13. Juni ist ein schwarzer Tag für das grüne Bauen. Doch die Klimaoffensive geht weiter. Für deren Zukunft lassen sich drei Lehren aus der Niederlage ziehen. 13.06.2021 16:40

Das revidierte CO2-Gesetz scheitert an der Urne knapp. Der 13. Juni ist ein schwarzer Tag für das grüne Bauen. Doch vom Tisch ist das Thema damit nicht, im Gegenteil. Die politische Arbeit geht weiter, es braucht unbedingt staatliche Rahmenbedingungen. Für das klimaverträgliche Bauen lassen sich drei Schlüsse aus der Niederlage ziehen. Erstens: Solange der politische Weg nicht gelingt, sind die Architektinnen umso mehr gefordert, ihre Bauherren vom klimagerechten Bauen zu überzeugen. Sie haben die Argumente in der Hand, gerade wenn sie mit wenig erfahrenen Auftraggebern zusammenarbeiten. Ab November wird ihnen Hochparterres grünes Lexikon «Klima bauen» helfen, den Weg Richtung Netto-Null einzuschlagen. Solange der Staat die Bauherren nicht zwingt, ist der freiwillige Klimaschutz besser als nichts. Zweitens: Wir müssen uns in die Augen schauen: Klimaschutz kostet. Mit Holz oder Lehm baut man nicht, um Geld zu sparen. Die Mehrheit werden wir nur überzeugen, wenn Architekten die übrigen Vorteile ei...