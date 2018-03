Christ und Gantenbein werden ordentliche ETH-Professoren

Text: Roderick Hönig / 9.03.2018 13:34

Der ETH-Rat hat an seiner Sitzung vom 7./8. März 2018 acht Professorinnen und Professoren ernannt, darunter Emanuel Christ und Christoph Gantenbein. In der Pressemeldung steht dazu: Emanuel Christ und Christoph Gantenbein gehören zur profiliertesten Gruppe von Architekten mittleren Alters in der Schweiz und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sie haben in der Schweiz eigenständige und ausserordentlich selbstbewusste Bauten realisiert, darunter die Erweiterung und Sanierung des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich und des Kunstmuseums in Basel. Emanuel Christ und Christoph Gantenbein können dank ihrer breiten Lehrerfahrung an verschiedenen Hochschulen offen und experimentierfreudig neue Konzepte für die Hochschullehre entwickeln und werden für die Studierenden Vorbilder sein. Verabschiedet wurden an der selben Sitzung die langjährigen Professoren des Architekturdepartements Kees Christiaanse, Jacques Herzog, Pierre de Meuron und Miroslav Sik.