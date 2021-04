Die geplante Erweiterung des MACBA von Christ & Gantenbein und H Arquitectes. (Renderings: Filippo Bolognese Images)

Urs Honegger 22.04.2021 14:49

Das Basler Büro Christ & Gantenbein wird zusammen mit H Arquitectes das Museums für Zeitgenössische Kunst in Barcelona (Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA) erweitern. Das neue Gebäude an der Plaça dels Àngels, gegenüber des 1985 fertiggestellten Museum von Richard Meier, soll Shops und Gallerien Platz bieten. Teil des Ensemble sind auch eine Kapelle und ein Kloster aus dem 15. Jahrhundert. Die Kapelle wird zur Eingangshalle, in der Apsis dahinter sind auf drei Stockwerken Ausstellungsräume untergebracht. Das MACBA, eine der wichtigsten kulturellen Institutionen Barcelonas, soll so zu einem «offenen und partizipativen Kulturcampus» werden.

Der Blick von der Plaça dels Àngels.

Die Gallerie

Die Apsis