Carl Fingerhuth – der Stadtbaumeister – ist gestorben Fotos: Urs Walder

Köbi Gantenbein 18.11.2021 09:47

Carl Fingerhuth und ich lernten uns vor gut sechzig Jahren kennen. Ich war Kindergärtler in Malans, einer kleinen Gemeinde im Kanton Graubünden. Sie machte sich daran, wohlhabend zu werden, weil etliche aufstrebende Familien dahin zogen, um Einfamilienhäuser zu bauen. Der Gemeindepräsident holte Carl Fingerhuth, damit er als Planer dem Aufschwung helfe. 10 000 Menschen wollten der Präsident und seine Gewerblerfreunde in Malans Haus und Heimat geben. Für viele Millionen wollten die Bauern aus Weinbergen, Baumgärten und Wiesen Bauland machen. Lachend erzählte mir Carl Fingerhuth gut fünfzig Jahre später von einem seiner ersten Aufträge für sein eben gegründetes Büro für Raumplanung. Ob ich damals froh war, dass er den Plänen nicht helfen konnte? Wie auch, denn ich kannte sie ja nicht und über den Weg gelaufen sind wir uns wohl auch nicht. Aber Anfang Juni 2019 haben wir bei einem Mittagessen im Restaurant «Mesa» in Zürich abgemacht, dass er den kleinen Buben seinerzeit gesehen ha...