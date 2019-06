Das Projekt «Im Guss» während der Bauarbeiten. Fotos: imguss.ch

Urs Honegger 27.06.2019 10:11

Auf dem Glasi-Areal entsteht für rund 400 Millionen Franken Raum für über 500 Wohnungen und andere Nutzungen. «Dazu gehört auch das erste Hochhaus von Bülach, mit einer Höhe von rund 60 Metern», schreibt die «NZZ»: «Für Bülach Nord leitete der Stadtrat eine sorgfältige Planung ein, die 2015 in einen Gestaltungsplan mündete. Zusätzlich schloss die Stadt mit den Grundeigentümern einen städtebaulichen Vertrag ab, wie er in Zukunft für derartige Grossprojekte als Mehrwertausgleich offiziell vorgesehen ist.» Mangels einer eindeutigen Rechtsgrundlage haben sich die Eigentümer in einer Entwicklungsvereinbarung verpflichtet, einen massgeblichen Beitrag an die nötige Infrastruktur zu leisten. So beteiligen sie sich an den Kosten für den Bau einer Passerelle über die Bahngleise.



Weitere Meldungen:



– CVP-Grossrat Reto Crameri kämpft für die Umnutzung alter Ställe ausserhalb der Bauzone. Aktuell sieht er einen Hoffnungsschimmer am Horizont, schreibt die «Südostschweiz».



– Bis Ende 2020 wollen fünf Berner Agglomerationsgemeinden entscheiden, ob sie mit der Stadt Bern fusionieren oder zumindest enger zusammenarbeiten. Der «Bund» berichtet.



– Das Basler Rheinufer bietet mehr als überfüllte Betonplatten: Das Hafenareal entführt in alternative Welten, und die Kraftwerkinsel in Birsfelden entpuppt sich als grüne Oase fernab des Trubels der Stadt. Die «Basler Zeitung» begibt sich auf einen Spaziergang.



– HSG-Erweiterung in St.Gallen und Klanghaus im Toggenburg: Darüber wird am 30. Juni in der Ostschweiz abgestimmt. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– «Träume können Fakten doch verändern»: Mit dem «Eiffelturm von Los Angeles», Hollywood-Villen und öffentlichen Bauten prägte der Architekt Paul Williams seine Stadt, schreibt die «NZZ».