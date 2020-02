Architekten und Architektinnen, die ihr Studium vor kurzem an einer Hochschule abgeschlossen, können sich bis am 15. Mai 2020 für das BSA-Forschungsstipendium bewerben.

Urs Honegger 13.02.2020 10:38

Der Bund Schweizer Architekten BSA schreibt dieses Jahr zum siebten Mal das BSA-Forschungsstipendium aus, neu in Zusammenarbeit mit dem Architekturrat der Schweiz. Das Stipendium ist für Architekten und Architektinnen bestimmt, die ihr Studium vor kurzem an einer Hochschule abgeschlossen und ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Das Stipendium wird für ein Jahr gewährt und beläuft sich auf CHF 30 000.-.

Die Anmeldung erfolgt online über die Webseite des BSA. Die Bewerbungsdossiers müssen bis zum 15. Mai 2020 eingereicht werden.