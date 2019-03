Zur Zeit in Wien: Mario Bottas Kirche Johannes XXII in Seriate, Italien, Fotos: Studio Botta

Köbi Gantenbein 29.03.2019 14:57

Wenn Mario Botta etwas kann, dann Kirchen und Kapellen bauen. Im «Wiener städtischen Versicherungsverein», der die Institution «Architektur im Ringturm» führt , sind 22 Kirchen, Moscheen und Synagogen zu studieren. Schwarz-Weiss-Fotografien und Skizzen, die die sakralen Räume sowohl in Innen- wie Aussenansichten präsentieren und schöen Holzmodelle. Die Reige reicht von Frühwerken wie der Kirche Beato Odorico in Pordenone (1987-1992), über die Cymbalista Synagoge in Tel Aviv (1996-1998) bis zur Granatkapelle im Zillertal (2011-2013) und dem Entwurf für die Moschee, die in Yinchuan in China gebaut werden soll. Und wir lernen. Alles, worauf es ankommt, ist das Licht und also die Lichtführung, der Könner Botta seit eh ist.