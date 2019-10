Alexander Muhm leitet bei den SBB den Bereich Immobilien.

Urs Honegger 17.10.2019 13:43

«Bitte macht euch fit!» Alexander Muhm leitet bei den SBB den Bereich Immobilien. Im Video erklärt er, was er sich von der Digitalisierung erhofft und von den Architektinnen und Architekten erwartet. 17.10.2019 13:43

Alexander Muhm hat mit einer klaren Ansage von sich reden gemacht: ab 2021 schreibt SBB Immobilien BIM in allen Ausschreibungen verbindlich vor, ab 2025 wollen die Schweizerischen Bundesbahnen generell nur noch modellbasiert planen und bauen. In unserer Video-Serie ‹Architektur & Digitalisierung› ruft der Leiter von SBB Immobilien die Baubranche auf zusammenzuwirken und den verschiedenen Beteiligten in ihren Bereichen zu vertrauen....