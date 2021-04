Jacques Herzog und Pierre de Meuron am Schlemmen mit Ai Weiwei: den Film ‹Bird's Nest› bieten wir im Rahmen des ‹Christoph-Schaub-Special› zum Streamen an.

Urs Honegger 08.04.2021 16:06

In ‹Bird's Nest› begleitet Christoph Schaub Jacques Herzog und Pierre de Meuron nach China, wo die Basler Star-Architekten zwei sehr unterschiedliche Projekte verfolgen: Das ‹National Stadium› für die Olympischen Sommer-Spiele 2008 in Peking und ein ganzer Stadtteil in der Provinzstadt Jinhua. Ein Film über das Bauen zwischen zwei Kulturen, zwei architektonischen Kulturen und zwei politischen Systemen. Der Film ist Teil des ‹Christoph-Schaub-Special› mit elf Filmen des wichtigsten Schweizer Architekturfilmers für nur 22 Franken. Er kann aber auch einzeln gestreamt werden.