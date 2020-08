Die neue Wohnsiedlung ‹In den Bäumen› im zürcherischen Egg soll mit der Zeit hinter Grün verschwinden.

Axel Simon 13.08.2020 14:00

‹In den Bäumen› heisst die Anlage in Egg nicht umsonst. Drei Wohnhäuser schmiegen sich an das baumbestandene Grundstück, das hinterste berührt mit einer Ecke sogar fast den Waldstreifen hinunter zur Forchstrasse. Einige Obstbäume stammen noch vom alten Garten, ebenso eine aus Weiden geformte Laube. Früher wohnten hier die Grosseltern der Bauherrin in einem hundertjährigen Haus neben einem aus den 1970er-Jahren. An ihrer Stelle stehen nun zwei neue Holzhäuser, ein drittes steht an der Strasse. Zusammen fassen sie Hof und Garten. Auch an der schmalen Strasse gibt es grosse Bäume, und gegenüber teilen sich Esel, Ziegen und Schweine eine Wiese. Rechts und links des Grundstücks stösst die Idylle abrupt an die übliche Rollrasensterilität. ###Media_2### Dass es diese Gegenwelt gibt, ist der Bauherrin zu verdanken. Sie wollte nicht nur für sich und ihre Familie bauen, sondern für eine diverse Gruppe aus Menschen, Pflanzen und Tieren. Osterhage Riesen Architekten planten die Gebäude als Holzkons...