Der Hauptpreis ging an den Fotografen Oliver Heinl. Fotos: Oliver Heinl

Heute Abend wird der Europäische Architekturfotografie-Preis 2021 verliehen. Was diskutieren 7 Jurorinnen, wenn sie sich über 90 Fotoserien beugen? Ein Hochparterre-Redaktor war Teil der Jury und berichtet.

Axel Simon 16.07.2021 10:03

Bilder sind auch nur Häuser Heute Abend wird der Europäische Architekturfotografie-Preis 2021 verliehen. Was diskutieren 7 Jurorinnen, wenn sie sich über 90 Fotoserien beugen? Ein Hochparterre-Redaktor war Teil der Jury und berichtet. 16.07.2021 10:03

Was unterscheidet die künstlerische Ausdrucksstärke von der kompositorischen? Und was Himmelherrgott ist stilistische Umsetzungsstärke? Vielleicht ist es ungünstig, das als Jurymitglied des Europäischen Architekturfotografie-Preises zu schreiben, doch bei der Vorbeurteilung der 90 eingereichten Bilderserien brachten mich die Feinverästelung der Kriterien ins Schwitzen. Zum Glück war ich der einzige Juror, der von Kameras keine Ahnung hat. Und entschied, mich mit der Differenzierung zwischen Form und Inhalt zufrieden zu geben. Hat bis jetzt immer funktioniert. Architektur und Fotografie – als fände das mal eben so zusammen! Eine Woche vor der Jury diskutierte ich das mit einem Freund – ein Fotograf, der sich neuerdings Architekturfotograf nennt, denn von etwas müsse man ja leben. Bei einem Blindtest fand ich nicht, wie er, seine Fotos besser, sondern die eines anderen Fotografen mit Architekturhintergrund, der das gleiche Haus dokumentiert hatte. Statt dem Objekt stand dort der Raum im Mittelpunk...