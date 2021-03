Evelyn Steiner, Kuratorin am Zentrum Architektur Zürich ZAZ, leitet den diesjährigen Salon Suisse.

Axel Simon 17.03.2021 08:34

Biennale Countdown 9: Salon Suisse Der Salon Suisse unterstützt den Schweizer Biennalebeitrag mit einem Begleitprogramm. Dieses Jahr widmet sich Salonière Evelyn Steiner an drei Wochenenden der Beziehung zwischen Körper und Architektur. 17.03.2021 08:34

Was macht ihr an der Biennale? Evelyn Steiner: Wir kuratieren den diesjährigen Salon Suisse, der jedes Jahr als Collateral Event des Schweizer Pavillons während drei Wochenenden an den Biennalen von Venedig stattfindet. Der Salon Suisse untersucht dieses Jahr unter dem Titel «Bodily Encounters» die fundamentalen Beziehungen zwischen Körper und Architektur aus unterschiedlichen Perspektiven. An den drei Salonwochenenden konzentriert er sich auf verschiedene Themenfelder: Im September stehen gebaute Strukturen als animierte, eigenmächtige Organismen im Vordergrund, die mit dem Menschen in Dialog treten. Der Oktobersalon fokussiert darauf, wie Architektur normierte Wirklichkeiten schafft, die unser Zusammenleben bestimmen. Als Abschluss werden im November körperliche und kognitive Optimierungsmassnahmen wie etwa «bodyhacking» oder «anti-ageing» Verfahren erprobt und für den Architekturdiskurs fruchtbar gemacht. Aber auch aktuelle Fragestellungen finden Eingang in das Programm: Wie verändern neue Di...