Mahallas (Arabisch für Quartier) sind traditionelle Quartiere in Usbekistan. Fotos: Christ & Gantenbein

Axel Simon 12.05.2021 11:21

Wieso verantwortet Ihr den nationalen Biennaleauftritt von Usbekistan? Die usbekische ‹Art and Culture Development Foundation› hatte Interesse an den Forschungsarbeiten von Christ & Gantenbein an der ETH Zürich gezeigt und eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Somit präsentieren wir im Rahmen des ersten usbekischen Pavillons an der Architekturbiennale in Venedig nun als Kuratoren eine Reihe von Interventionen, die auf urbanistischen und architektonischen Fallstudien von sogenannten ‹Mahallas› basieren. Mahallas (Arabisch für Quartier) sind traditionelle Quartiere in Usbekistan. Sie sind über Jahrhunderte gewachsen, eng mit der Geographie, dem Klima, der landwirtschaftlichen Produktion und der islamischen Religion verbunden. Die Forschungsarbeiten wurde kollaborativ mit dem CCA Tashkent, einem interdisziplinären Labor für junge und aufstrebende Künstler*innen und Architekten*innen, mit mehreren lokalen Wissenschaftler*innen und mit der lokalen Bevölkerung durchgeführt. Wir konn...