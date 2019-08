Zürich hat ein neues Tanzhaus. Schlanke Trapeze rhythmisieren die Uferfassade. Fotos: Simon Menges

Das neue Zürcher Tanzhaus von Barozzi Veiga ist ein begehbarer Stufenbau am Hang, eine Terrassenlandschaft.

Palle Petersen 29.08.2019 14:00

Brennt ein Haus ab, wo man keines mehr bauen dürfte, füllt man dieselbe Kubatur meist möglichst rasch mit einem neuen, bevor das Recht dazu erlischt. Diesen Zeitdruck gab es auch in Zürich, als 2012 der damals 200-jährige Industriebau abbrannte, der als Textilschule und Tanzhaus diente. Den Wettbewerb für den Ersatzbau gewannen die spanischen Architekten Barozzi Veiga aber nicht, indem sie das alte Volumen auffüllten. Ihr Entwurf verschenkt Nutzfläche, um etwas Wertvolleres zu gewinnen: öffentlichen Stadtraum. ###Media_2### Der Vorgängerbau stand nah am Flussufer. Das neue Tanzhaus tritt zurück und schafft dadurch einen breiten Kiesweg mit Aufenthaltsqualität, uferseitig begleitet von einer Sitzmauer aus Beton. Das obere Geschoss tritt nochmals zurück, wodurch eine kleine Terrasse vor den Büros entsteht. Darüber liegt die grosse Dachterrasse mit Garten. Beidseits verbinden Treppen die drei Ebenen. Das Tanzhaus ist ein begehbarer Stufenbau am Hang, eine Terrassenlandschaft. ###Media_5### Sch...