Urs Honegger 24.08.2021 20:00

Der mit 50'000 Franken dotierte Preis ‹Beton 21› geht an Bearth & Deplazes Architekten für ihren Neubau des Unterhaltsstützpunktes Berninapass. Sichtbeton sei für das extreme Klima auf dem Pass, die Nutzung und ein materialsparendes Tragwerk die logische Wahl, heisst in der heutigen Medienmitteilung von Betonsuisse. Das Gebäude habe dank elementaren geometrischen Formen eine starke Beziehung zur Umgebung. «Die Jury war sich einig: Schöner lässt sich nicht illustrieren, wie Architektur mit einfachsten Mitteln einen gewöhnlichen Zweckbau nobilitieren kann», schreibt Betonsuisse. Je eine Auszeichnung erhielten Penzel Valier für den Neubau SRF Campus Zürich, Harry Gugger Studio für den Umbau des Silos Erlenmatt in Basel, Nickisch Walder für das Zweifamilienhaus Sulten in Flims und das der ETH Zürich angegliederte interdisziplinäre Planungskollektiv des NFS Digitale Fabrikation um Matthias Kohler und Konrad Graser für die innovativen Ansätze im DFAB HOUSE auf dem NEST-Gebäude in Dübendorf. Mit dem Förderpreis für Jungarchitektinnen und Jungarchitekten wurde das Tessiner Büro Inches Geleta Architetti für den Palazzo Pioda in Locarno ausgezeichnet.

Preisträger ‹Beton 21›: Unterhaltsstützpunkt Berninapass von Bearth & Deplazes Architekten.

Ausgezeichnet: der SRF Campus Zürich von Penzel Valier.

Ausgezeichnet: der Umbau des Silo Erlenmatt in Basel von Harry Gugger Studio.

Ausgezeichnet: DFAB House der ETH Zürich von NFS Digital Fabrication.

Ausgezeichnet: das Zweifamilienhaus Sulten in Flims von Nickisch Walder.

Förderpreis JungarchitektInnen: der Palazzo Pioda in Locarno von Inches Geleta Architetti.

«Wie wird in Zukunft die Verwendung von Beton aussehen?», fragt sich der Auslober Betonsuisse in der Medienmitteilung. Angesichts des Klimawandels und der Ressourcenknappheit lohne es sich, «über gesellschaftspolitische Fragen in Architektur, Städtebau und Ingenieurwesen nachzudenken». Die Gespräche in der Jury hätten gezeigt: «Nur ein gezielter, möglichst haushälterischer, aus den Eigenschaften des Materials abgeleiteter Einsatz von Beton ist zukunftsfähig.» Alle am Bau beteiligten Akteuren seien gefordert, gemeinsam entsprechende Lösungen zu erarbeiten.

Die prämierten Projekte sind bis am Sonntag, 29. August 2021, in einer Ausstellung in der Haupthalle der ETH Zürich zu sehen.